M5S Piemonte: “Nessun passo avanti dalla Giunta contro glifosato e prodotti fitosanitari pericolosi”

PIEMONTE – “Ancora una volta la Giunta Cirio si rimangia la parola data“. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Sean Sacco ha commentato così la risposta dell’assessore all’Agricoltura Marco Protopapa all’interrogazione sulla mozione approvata dal Consiglio Regionale che impegnava la Giunta ad aggiornare la normativa sulla riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall’utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane.

“Nonostante la mozione anche quest’estate chi vorrà potrà utilizzare i prodotti fitosanitari pericolosi, ad esempio il glifosato, nelle operazioni di pulizia delle aree urbane” ha detto Sacco “speravamo si potesse lavorare fin da subito per eliminare dove possibile l’impiego del glifosato, prediligendo l’utilizzo di tecniche e metodi alternativi, in primis il diserbo meccanico o fisico. O perlomeno per limitare l’impiego dei prodotti chimici ai soli principi attivi non pericolosi. Il tutto predisponendo momenti informativi e sostegni economici per i Comuni in questa fase di aggiornamento. Speranze che sono risultate vane. Oggi in Consiglio regionale l’assessore Protopapa, rispondendo ad una mia interrogazione, ha spiegato come la Giunta stia attendendo che la questione venga definita a livello statale. Un’attesa inutile, contraria allo spirito della mozione dello scorso anno che mirava ad un Piemonte pronto a fare da traino nella lotta ai prodotti fitosanitari pericolosi. Moltissimi sindaci e cittadini sono preoccupati per gli effetti del glifosato e dei fitofarmaci sull’ambiente e sulla salute, non possiamo aspettare nella speranza che arrivi l’intervento dello Stato centrale a toglierci le castagne dal fuoco. La Giunta regionale, di concerto con le Commissioni, deve agire adesso”.