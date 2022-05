ALESSANDRIA – Prosegue la campagna elettorale ad Alessandria. Venerdì 20 maggio arriverà in città Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia parteciperà a un incontro al Centogrigio, a sostegno della coalizione di centrodestra per la rielezione a sindaco di Gianfranco Cuttica di Revigliasco. Inizio alle 15, in via Bonardi 25, al quartiere Cristo.