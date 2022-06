Ad Alessandria presentato il Tavolo Attività Formative e inserimento lavorativo al Sottosegretario Nisini

ALESSANDRIA – Questa mattina, presso la Sala Formazione di Villa Guerci, la Senatrice Tiziana Nisini, Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha incontrato il Sindaco di Alessandria, l’Assessore alle Politiche del Lavoro e Sviluppo Economico, l’Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici e l’Assessore al Bilancio e Pari Opportunità per un confronto tecnico incentrato sulle prospettive di sviluppo del territorio collegato alle opportunità formative e di inserimento lavorativo.

All’incontro erano presenti anche il Presidente Provincia, Enrico Bussalino, il Prorettore UPO, Roberto Barbato, il Presidente della Fondazione SLALA, Cesare Rossini, il Direttore di ForAL, Patrizia Melanti, il Responsabile del Centro per l’Impiego, Diego Panetta, la Responsabile in P.O. del Servizio Autonomo Risorse Umane del Comune di Alessandria, Cinzia Colla, il Direttore del CIOFS, Giorgio Negrone, il Direttore della Scuola Edile, Marco Gandolfi, e i Rappresentanti del CNOS Andrea Mandrino e Lodovica Reggio.

È stato ufficialmente presentato al Sottosegretario Sen. Tiziana Nisini il ‘Tavolo di lavoro attività formative e inserimento lavorativo’, recentemente istituito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 248/2022 che si propone di giungere alla costruzione di un sistema integrato tra istruzione superiore, formazione professionale, formazione universitaria e il mondo del lavoro capace di sostenere la preparazione e l’offerta di figure professionali nuove e spendibili sul territorio, in ambito amministrativo, gestionale, tecnico a vari livelli.

Nel confronto tra gli ospiti invitati all’incontro si è ragionato in particolare sulle migliori modalità per promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani, sostenendo diffusione e progettualità soprattutto nell’ambito della Logistica e del Turismo quali contesti in cui, per Alessandria, risulta più strategico investire per uno sviluppo armonico dell’economia locale. “Il perseguimento dell’obiettivo del Tavolo se, per un verso, è molto sfidante e prevede l’adesione a titolo volontario (e senza scadenza) di una serie sempre più ampia di Soggetti pubblici e privati locali, per altro verso potrà senza dubbio arricchirsi dei suggerimenti operativi e funzionali forniti dal Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, forte della sua competenza ed esperienza istituzionale” ha rimarcato l’amministrazione.