Chi sono i nuovi assessori della giunta Abonante ad Alessandria

ALESSANDRIA – Ora è ufficialmente definita la nuova giunta di Alessandria. Ecco quindi chi sono i componenti della squadra di Giorgio Abonante:

MARICA BARRERA: 59 anni, già assessore nella giunta del sindaco Rita Rossa. Passato politico in Italia dei Valori e poi a sostegno di Rita rossa prima e giorgio Abonante dopo. Laureata in Giurisprudenza a Pavia. Docente di diritto, economia e scienza delle finanze alle Superiori, nel complesso Itis Volta-Migliara.

ANTONELLA PERRONE: 54 anni, commercialista e revisore legale. Già assessore al Bilancio del Comune di Valenza nonché revisore dei conti del Comune di Alessandria. Laureata in economia e Commercio alla Cattolica di Milano.

MICHELANGELO SERRA: 45 anni, architetto libero professionista. Ha conseguito la laurea magistrale in architettura al Politecnico di Torino. Candidato sindaco per il Movimento 5 stelle nel 2017 ha poi guidato il movimento in consiglio comunale per poi appoggiare la campagna elettorale di Giorgio Abonante alle ultime elezioni.

GIORGIO LAGUZZI: 37 anni, matematico specializzato in logica matematica, teoria degli insiemi descrittivi e connessione con l’economia teorica. Ha ottenuto il dottorato di ricerca all’Università di Vienna. Docente dell’Università del Piemonte Orientale ha seguito da vicino la campagna elettorale di Giorgio Abonante. Già assessore a Fresonara è uno degli uomini fidati del nuovo sindaco.

ENRICO MAZZONI: 68 anni, politico di vecchio corso, da sempre nella macchina comunale alessandrina. È stato assessore ai Lavori Pubblici durante la giunta Scagni oltre che presidente e vice del consiglio comunale. Storico esponente della sinistra alessandrina.

VITTORIA ONETO: 44 anni, laureta al DAMS – Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo, Televisione e Nuovi Media, dell’Università di Torino, con indirizzo in storia dell’arte, è stata assessore alla cultura nella giunta Rossa. Dal 2006 a oggi cura diversi progetti museali sul territorio.

CLAUDIO FALLLETI: 42 anni, esponente dei Moderati, laureato in Giurisprudenza. Avvocato esperto in diritto internazionale. Già assessore durante la giunta Rossa.

MARINA CORNARA: Insegnante di scuola superiore. Sorpresa dell’ultimo minuto all’interno della lista Alessandria civica.