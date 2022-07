Crisi Governo, M5S replica a Cirio: “Noi irresponsabili? Lui governa con Fratelli d’Italia che invoca il voto”

PIEMONTE – Non si è fatta attendere la replica del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte all’attacco del presidente Alberto Cirio rispetto alla crisi di Governo. “Siamo lieti che Cirio condivida la nostra richiesta di ricevere da parte del Presidente del Consiglio Draghi un’agenda politica chiara per i prossimi mesi” hanno sottolineato l’alessandrino Sean Sacco, Ivano Martinetti e la capogruppo Sarah Disabato.

“D’altro canto leggiamo con stupore, e rispediamo prontamente al mittente, l’accusa di essere degli irresponsabili per non aver votato la fiducia al Senato al Governo Draghi in occasione della votazione sul Dl Aiuti. Non crediamo che sia nella posizione di sentenziare, una delle forze principali della Giunta regionale piemontese, infatti, è Fratelli d’Italia, un partito che da mesi, incessantemente, continua ad invocare il voto… Se Cirio non condivide questa posizione, allora decida finalmente cosa fare della maggioranza che guida. Una maggioranza in frantumi che passa le giornate in consiglio regionale a discutere di feste e celebrazioni, a litigare su nomine e poltrone, invece di affrontare i problemi dei piemontesi”.