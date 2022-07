Crisi di governo, Molinari (Lega): “O avanti con Draghi senza il M5S oppure si vada a votare”

ITALIA – Intervenuto durante l’ultima puntata di “In Onda“, su La7, il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari ha commentato così la crisi di governo, rimarcando l’intesa di vedute raggiunta oggi dal partito del Carroccio e Forza Italia, dopo l’incontro tra Berlusconi e Salvini in Sardegna. “Non siamo disponibili a fare un altro governo anche con Draghi se ci sono i 5 Stelle. Sono loro che hanno tolto la fiducia a Draghi sul termovalorizzatore di Roma, vogliono fare campagna elettorale su questo, con tutti i problemi che ci sono, tra guerra, caro gasolio, bollette e inflazione. Dall’estate del 2019 diciamo che governare coi 5 Stelle è impossibile, oggi se ne sono accorti tutti, in primis Draghi. Non possiamo andare avanti come se nulla fosse”.

“Il voto? Votare non è una tragedia, è normale in una democrazia” ha aggiunto il politico alessandrino “Oggi non ci sono più le condizioni politiche di un governo di unità nazionale. Detto questo ascolteremo cosa dirà Draghi e agiremo di conseguenza. Ad oggi vedo però la via molto stretta per andare avanti. Giorgia Meloni? Fratelli d’Italia è all’opposizione da un anno e mezzo, la novità è rappresentata dalla posizione di Lega e Forza Italia. Diciamo che ormai non si può fare finta di niente. Anche la nostra base è d’accordo sul fatto che governare dei 5 Stelle è impossibile, lo sappiamo dal 2019. Dopo 3 anni, quindi, possiamo anche dire che tutta la narrazione sul Papeete e sul colpo di sole di Salvini deve essere rivista, visto che oggi Draghi viene messo in discussione solo per il termovalorizzatore di Roma. Noi e Forza Italia abbiamo assunto una posizione chiara: o si va avanti senza 5 stelle o si va a votare”.