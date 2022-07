Pnrr, Cirio: “Rallentamento per le elezioni non credo che provocherà particolari danni”

PIEMONTE – A margine del congresso della Uil di Torino il Governatore del Piemonte Alberto Cirio è intervenuto così rispetto ai progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Dobbiamo solo stare attenti a centrare le scadenze ma da qui a fine settembre non ce ne sono“ ha sottolineato Cirio, come riportato da AdnKronos.

“Il presidente Mattarella ancora una volta è stato saggio vista la situazione a fare in modo che si votasse il prima possibile e nel periodo meno delicato per una pubblica amministrazione. Quindi anche i rallentamenti fisiologici delle elezioni non provocheranno particolari danni”.