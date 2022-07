Rendiconto finanziario Piemonte: tra gli investimenti inserito anche il nuovo ospedale di Alessandria

PIEMONTE – In attesa di novità rispetto alla decisione definitiva riguardo la sua collocazione, il progetto del nuovo ospedale di Alessandria è stato inserito tra gli investimenti per l’edilizia sanitaria (insieme ad altre cinque nuove strutture in Piemonte, a Savigliano, Cuneo, Torino, Ivrea e Vercelli) nel rendiconto finanziario 2021 della Regione, approvato dalla Corte dei Conti.

“Ringrazio la struttura dirigenziale e contabile dell’Assessorato per lo straordinario lavoro compiuto in questi due anni di emergenza sanitaria sul fronte della complessa gestione economica e finanziaria della Sanità regionale. I conti sono stati mantenuti in equilibrio e tutte le Aziende sanitarie regionali stanno rispettando i tempi di pagamento, in linea con la Direttiva europea” ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.

Nello specifico, sullo stato di attuazione del Pnrr sanitario, l’assessore ha ricordato come “le risorse attualmente rese disponibili alle Aziende sanitarie regionali, soggetti attuatori del Pnrr, siano pari a 524 milioni 744.995 euro”. Sugli interventi programmati, ha osservato l’assessore, “pesa l’incognita del rincaro dei prezzi, su cui la Commissione Salute aveva già paventato la necessità di costituire un fondo ad hoc di finanziamento, a completamento delle opere di Pnrr, per quanto possa eventualmente risultare non coperto a causa delle dinamiche inflattive e dei mercati delle materie prime. Qualora la copertura finanziaria non venga garantita mediante un incremento di risorse, sarà necessario avviare un percorso di riprogrammazione degli interventi da realizzare nei confronti della Unione europea”.

Riguardo al Piano straordinario di riorganizzazione della rete ospedaliera (Piano Arcuri), al 30 giugno 2022 sono stati realizzati 68 posti letto di terapia intensiva dei 299 previsti, 125 posti letto di terapia semintensiva dei 305 previsti e 10 interventi sui pronto soccorso dei 35 previsti. “I lavori per il completamento del Piano stanno procedendo con difficoltà, a causa dell’aumento del costo dei materiali e della conseguente difficoltà degli operatori individuati con gli accordi quadro dalla Struttura commissariale a mantenere gli impegni”.