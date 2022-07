Sindaco di Alessandria: “Impegnato a rendere migliore la nostra sanità territoriale”

ALESSANDRIA – Il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante ha ribadito il suo impegno “per migliorare, da subito e per quanto possibile, il presente e il futuro della nostra sanità territoriale pubblica”. “Tra le deleghe che ho trattenuto c’è quella dei rapporti con le Aziende Sanitarie del territorio, sia l’Asl che l’Azienda Ospedaliera. L’ho fatto perché ritengo che sia particolarmente importante che il Sindaco partecipi alla definizione dei servizi dedicati alla salute degli alessandrini e di chi, da fuori città, sceglie di affidarsi ai nostri presidi sanitari” ha sottolineato il primo cittadino.

“A questo proposito, sono ben consapevole delle richieste delle mie concittadine/i anche a proposito di alcuni cambiamenti, più o meno di rilevo, che occorre mettere in pratica per rendere la nostra sanità territoriale pubblica semplicemente migliore. Per questi motivi, già nei giorni scorsi ho incontrato sia il Direttore Generale dell’Asl che quello dell’Ospedale di Alessandria con i quali ho intrapreso un’interlocuzione che spero possa portare, già nei prossimi mesi, quei miglioramenti auspicati da tutti. Inoltre” ha concluso Abonante “occorrerà incontrare a breve la Regione Piemonte, l’Ente che ha i maggiori poteri in ambito sanitario e di programmazione”.