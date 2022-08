Parco Smistamento, Matrisciano (M5S) a Roggero (Lega): “Noto in lui scarsa conoscenza delle cose”

ALESSANDRIA – “Continuerò a battermi perché quest’opera resti all’attenzione del Governo“. La Senatrice del Movimento 5 Stelle Susy Matrisciano ha risposto così al capogruppo della Lega di Alessandria Mattia Roggero, rispetto al tema del Parco Smistamento di Alessandria.

Proprio su questo fronte il Governo aveva respinto l’emendamento firmato dall’esponente pentastellata, provocando il rammarico dell’assessore ai Trasporti, Michelangelo Serra. L’esponente del Carroccio aveva definito “maldestro” l’emendamento respinto, ricordando che è stato Palazzo Chigi e non la Lega a non approvarlo.

“Si nota un po’ di nervosismo e scarsa conoscenza delle cose nelle parole del capogruppo della Lega in Comune” ha sottolineato la Senatrice Matrisciano “la critica sulla non approvazione del mio emendamento per il potenziamento di Alessandria Smistamento è stata correttamente imputata al Governo dall’Assessore Serra. Se il Governo assegna un provvedimento ad un Sottosegretario (Alessandro Morelli, ndr) è nelle cose che questi ne abbia la responsabilità. A fine maggio lo stesso Sottosegretario, in una domenica di campagna elettorale, era venuto a fare un sopralluogo sull’area per farne poi un post fb che ne sottolineava l’importanza”.

“Ci saremmo aspettati almeno lo stesso risultato ottenuto per la logistica di Savona, dove c’è stato parere favorevole, ma probabilmente la Lega in Liguria sulla logistica ha rilevanza maggiore e idee diverse rispetto a quella in Piemonte“ ha continuato Matrisciano “invito Roggero a chiamarmi qualora avesse necessità di informazioni su come funzionano le Commissioni in Senato, perché quella che ha definito “maldestra Senatrice” può spiegargli meglio come è nato e come è stato costruito l’emendamento, poiché Parco Smistamento è un tema che segue dal 2018. Faccio inoltre presente, a chi non conosce le procedure, che se un emendamento dovesse presentare imperfezioni (e non è il caso dell’emendamento in questione come si può evincere dai verbali), ma c’è volontà politica, il governo presenta riformulazione. Il mio è stato semplicemente declassato con un parere contrario e invito al ritiro”.

“Conoscendo le procedure avevo fatto presente in maniera formale che sarebbe andata bene anche una riformulazione senza maggiori oneri, purché passasse la parte che dà la possibilità al Commissario di intervenire su tutta l’area tramite Master Plan. Il nuovo Governo di centrodestra auspicato da Roggero porterebbe questi risultati sulla logistica? Ricordo solo che con il governo Cota (Lega) il Piemonte ha visto chiudere 13 linee ferroviarie nel 2012 e che il Comune a guida Lega e la Regione a guida Cirio non hanno mai inserito il Parco Smistamento nei progetti di sviluppo del PNRR, a differenza dell’attuale Amministrazione che, seppur insediata da poche settimane, sta già lavorando su questo”.

“Da cittadina impegnata nelle istituzioni per migliorare la vita della comunità, senza pensare a bandierine partitiche, continuerò a battermi perché quest’opera resti all’attenzione del Governo. Non ne faccio una colpa al consigliere Roggero se nella Lega non sono abituati a questo modo a questo modo di fare politica” ha concluso Matrisciano.