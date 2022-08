Nuovo ospedale di Alessandria, Ravetti (Pd): “Finanziato anche da privati. Ad oggi nessun fatto”

ALESSANDRIA – “Siamo a zero”. Il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti ha sollecitato la Regione rispetto al progetto del nuovo ospedale di Alessandria e di altre sette strutture in Piemonte. “Oltre che a Cuneo anche per Alessandria si arriva a parlare di partenariato pubblico privato e ipotesi di manifestazioni di interesse. Com’era ampiamente previsto (e denunciato dalle opposizioni), quello di Inail non era che un bluff, l’ennesimo annuncio frettoloso a cui non sono seguiti i fatti” ha rimarcato Ravetti, insieme al collega Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

“Ad aprile 2021 la Giunta Cirio annunciava trionfalmente il finanziamento Inail per otto nuovi ospedali. Così si poteva leggere sul comunicato della Regione: “L’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi non nasconde la sua soddisfazione per un risultato di quasi due anni di intenso lavoro con i vertici dell’Inail e del Ministero. Gli investimenti dell’Inail avvalorano la bontà del nostro piano di edilizia sanitaria e ci consentiranno di procedere con celerità nella realizzazione di nuovi ospedali che sono di vitale importanza per la sanità piemontese”. Il punto veniva rilanciato nella conferenza stampa di inizio anno, 4 gennaio 2022, dal presidente Cirio: “prosegue l’iter per i nuovi ospedali”. Invece mancano completamente indicazioni sulle condizioni finanziarie di un partenariato e persino una decisione netta sulla localizzazione. Non solo ad Alessandria purtroppo: VCO, Torino sud (AslTO5), eporediese. Nella conferenza stampa il Presidente Cirio affermava: “Mi hanno insegnato fin da piccolo che le cose che si cominciano si finiscono”. Dopo tre anni, sarebbe ora di cominciarne qualcuna”.