Susy Matrisciano verrà candidata al Senato con il M5s: “Ci metterò impegno e umiltà”

ALESSANDRIA – Dopo il voto che si è tenuto nei giorni scorsi, il Movimento 5 stelle ha reso noto l’esito delle Parlamentarie e pubblicato la lista dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato. L’annuncio è arrivato ieri sul blog dei pentastellati nel quale si precisa che Giuseppe Conte si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali.

Tra coloro che verranno candidate al Senato nei collegi del Piemonte 2 c’è anche la senatrice uscente Susy Matrisciano. L’esponente politica alessandrina ha infatti ricevuto oltre 1000 voti entrando di diritto nella rosa di coloro che verranno candidati dal Movimento. “1020 volte grazie. Queste sono le preferenze che mi avete accordato ed è per me il risultato più bello, perché vuol dire avere attivisti e iscritti che si sono sentiti rappresentati da me in Parlamento in questi anni, tanto da accompagnarmi in nuovo percorso“, ha scritto su Facebook. Per poi aggiungere: “Non sarà semplice, ma metterò lo stesso impegno e la stessa umiltà di questi anni per non deludere le vostre aspettative! Stateci vicino perché abbiamo bisogno ancora del vostro aiuto fino al 25 Settembre, per sostenere il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte“.

Per il resto il listino è composto da Chiara Appendino, Massimo Cerruti, Antonella Scagnetti e Giuseppe Castagna per la Camera mentre per Palazzo Madama ci sono Ettore Licheri, Luca Zacchero, Mara Gandola oltre a, come ricordavamo, Susy Matrisciano.