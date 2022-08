La Lega annuncia: Molinari correrà in Piemonte

ALESSANDRIA – “Il capogruppo Riccardo Molinari correrà in Piemonte, il ministro uscente Giancarlo Giorgetti in Lombardia. Sempre in Lombardia, tra gli altri ci sarà spazio per il vicesegretario della Lega Andrea Crippa. L’altro vicesegretario Lorenzo Fontana sarà schierato in Veneto“. Lo fa sapere la Lega in vista delle prossime elezioni in programma il 25 settembre.

L’alessandrino Riccardo Molinari ha rivestito il ruolo di capogruppo della Lega alla Camera dei deputati ed è indicato come uno dei personaggi più quotati a rivestire un ruolo importante nella nuova legislatura in caso di vittoria del centrodestra.