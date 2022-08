Elezioni 25 settembre: in Piemonte presentate 23 liste

PIEMONTE – Sono in tutto 23 le liste presentate in Piemonte in vista delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Sono infatti 23 i partiti o formazioni politiche che hanno presentato le liste dei candidati per la Camera e il Senato, accompagnate da copiosa documentazione cartacea o digitale come previsto dalla legge. E c’è anche chi, come riporta Ansa, ha voluto tentare la sorte pur non avendo il numero necessario di firme come è accaduto per il Partito Comunista.

Al termine dei controlli che proseguiranno nelle prossime ore si saprà quali sono state accettate e quali no. Queste le liste presentate in ordine di arrivo: M5s, Italexit, Unione Popolare, Italia Sovrana e Popolare, Gilet Arancioni, Forza Nuova, Popolo delle Partite Iva, Forza Italia, Lega, Noi di Centro, Impegno Civico, Terzo Polo, Lista Vita, Alleanza Verdi Sinistra, Fratelli d’Italia, +Europa, Noi Moderati, Partito animalista Ucdl, Partito Comunista, Pd, Referendum e Democrazia con Cappato e, sul filo di lana, Destre Unite e Alternativa per l’Italia.