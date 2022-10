M5S replica a Icardi: “Non faccia il cabarettista, mai chiesti contraccettivi gratis per tutti i piemontesi”

PIEMONTE – Non si è fatta attendere la replica del gruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale alle parole dell’assessore regionale Luigi Icardi rispetto all’interrogazione dei pentastellati sulla distribuzione dei contraccettivi da parte dei consultori delle Aziende sanitarie agli aventi diritto. “Abbiamo letto con perplessità le dichiarazioni dell’Assessore alla Sanità Icardi sul “question time” del Movimento 5 Stelle sui contraccettivi gratuiti in Piemonte, discusso quest’oggi in Consiglio regionale” ha sottolineato la capogruppo Sarah Disabato “secondo Icardi, che ironizza parlando di “preservativi di cittadinanza”, noi avremmo chiesto contraccettivi gratis per tutti i piemontesi”.

“Probabilmente l’Assessore, invece di improvvisarsi cabarettista, dovrebbe impiegare il suo tempo a leggere i “question time” prima di rispondere in aula. Il M5S ha chiesto quando verrà applicata la delibera regionale che rende gratuiti i contraccettivi per determinate categorie in Piemonte, in particolare per i giovani. Icardi afferma che tutto sia in regola, ma così non è. Se ne è convinto, si faccia un giro per i consultori: scoprirà che i suoi sono solo annunci. Sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate non accettiamo risposte evasive o tristi battute, ma chiediamo l’elenco delle strutture adibite alla distribuzione dei contraccettivi”.