“Scorta per Pino Masciari”: M5S vicino all’imprenditore calabrese, cittadino onorario di Alessandria

ALESSANDRIA – “La ‘ndrangheta e le mafie non dimenticano le proprie ritorsioni“. Con queste parole il Movimento 5 Stelle di Alessandria presenterà questo giovedì sera in consiglio comunale un ordine del giorno per il mantenimento della scorta a Pino Masciari, l’imprenditore calabrese da 22 anni sotto protezione dopo aver denunciato il pizzo ed essere diventato testimone di giustizia contro la ‘ndrangheta. Lo stesso Masciari nel 2013 arrivò ad Alessandria per ricevere la cittadinanza onoraria.

“Prima di prendere decisioni sulla revoca della sua scorta è opportuno stabilire con certezza che Pino Masciari e la sua famiglia non siano più in pericolo“ hanno sottolineato gli esponenti pentastellati. Anche in altri Comuni italiani la forza politica guidata da Giuseppe Conte presenterà lo stesso ordine del giorno, auspicando “un passo indietro nel procedimento di revoca. Esprimiamo apprensione per l’avvio del procedimento di revoca della scorta al testimone di giustizia Pino Masciari e alla sua famiglia. Masciari è un simbolo della lotta alla mafia. Chi denuncia la ‘ndrangheta e le mafie deve e dovrà trovare sempre assoluto sostegno e protezione da parte dello Stato”.

Foto tratta dal profilo Facebook di Pino Masciari