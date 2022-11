Ad Acqui attivati tirocini per studenti universitari sul marketing dei prodotti del territorio

ACQUI TERME – L’amministrazione comunale di Acqui Terme ha attivato sulla piattaforma dell’Università di Genova dedicata ai tirocini curriculari ed extra curriculari un nuovo progetto formativo, dedicato al marketing dei prodotti del territorio. Questa proposta di tirocinio, creata dall’Assessorato Marketing, Promozione e Valorizzazione Prodotti del Territorio e Agricoltura ed ideata assieme al Consigliere Delegato per le Politiche Universitarie Nicola De Angelis, è “un importante punto di inizio e di apertura verso l’Ateneo genovese e si rivolge a tutti gli studenti del corso di Laurea in Economia e Commercio, desiderosi di apprendere come iniziare un percorso di valorizzazione delle risorse del territorio, sia in chiave di promozione dei prodotti, che di vera e propria economia del turismo”.

Nello specifico, il tirocinante verrà coinvolto nella redazione di dataset relativi a flussi turistici, interessi, preferenze e scelte del visitatore, potrà creare report di fine evento/manifestazione analizzando i dati raccolti, rielaborandoli concettualmente e graficamente. Avrà anche la possibilità di organizzare veri e propri progetti su determinati prodotti, affiancando gli organi amministrativi nelle scelte e nelle decisioni; inoltre, potrà partecipare alla stesura di proposte di partecipazione a bandi nazionali ed europei.

“Siamo convinti” ha sottolineato Palazzo Levi “che uno dei passaggi fondamentali per dare vitalità alla città e al territorio sia proprio quello di coinvolgere giovani studenti, che, accanto alla loro formazione, possono aiutare con idee e proposte innovative anche gli organi amministrativi. Infatti, a breve, inizieranno i colloqui anche con altre Università del Piemonte e della Lombardia, in modo da permettere una maggiore diffusione di questo e di molti altri progetti, che si stanno elaborando”.