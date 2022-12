Danni maltempo, dalla Regione 390 mila euro a 9 Comuni. Cirio: “Supporto a enti locali nostra priorità”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Consolidamento delle sponde dei torrenti, rifacimento di ponti, nuovi attraversamenti, messa in sicurezza di movimenti franosi e ripristino di danni al patrimonio comunale. Sono alcuni dei progetti che la Regione Piemonte finanzierà a dicembre attraverso la legge 38/78 che prevede contributi a sostegno dei Comuni e delle Unioni di Comuni colpiti da calamità naturali.

In totale sono 9 i Comuni della provincia di Alessandria che potranno usufruire del nuovo contributo regionale per un totale di circa 387 mila euro. Lo stanziamento si aggiunge ai fondi già erogati dalla Regione a ottobre (61 mila euro per 3 interventi) e giugno (378 mila euro per 4 interventi): “Si tratta totalmente di fondi regionali che si aggiungono a quelli già stanziati durante l’anno – annunciano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Opere Pubbliche Marco Gabusi -. É sempre stata nostra priorità essere di supporto agli enti locali e rispondere alle richieste dei tanti Comuni della nostra Regione che da soli non riescono a fronteggiare i costi di ripristino dei danni da calamità naturale”.

Nell’Alessandrino gli interventi, per la terza trance di contributi, saranno nei comuni di Casaleggio Borio per il consolidamento di un tratto della strada comunale in corrispondenza del Ponte Roverno, a Castelletto Monferrato per il consolidamento di un tratto di via Coste, a Grondona per la prosecuzione del muro di contenimento già esistente sulla strada comunale Sasso Lemmi, a Merana per la manutenzione straordinaria sul Rio Ratti, a Murisengo per la demolizione del ponte sullo Stura e la realizzazione di un ponte idoneo, a Occimiano per il ripristino del ponte su Canale Lanza, a Orsara Bormida per la messa in sicurezza di via Sottoripa, a Terzo per lavori sulla strada per Borgata Boccacci, infine a Tortona per il ripristino di impianti di sollevamento.