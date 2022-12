Lega di Alessandria soddisfatta per approvazione progetto Distretto Commercio

ALESSANDRIA – “La Lega di Alessandria è davvero soddisfatta che il progetto strategico del Distretto del Commercio della nostra città, denominato Adoss, frutto dell’importante gioco di squadra svolto dall’amministrazione Cuttica in collaborazione con le associazioni di categoria, sia stato approvato nei giorni scorsi dalla Regione Piemonte, e ammesso al contributo regionale. Al sindaco Abonante e agli attuali amministratori solo un monito: non sprecate quest’occasione fondamentale per dare un futuro al commercio di Alessandria, e sappiate ascoltare le esigenze degli operatori del settore“.

Così Alessandro Rolando, segretario cittadino della Lega di Alessandria, commenta l’importante risultato dei giorni scorsi, ricordando anche “il ruolo centrale svolto dall’assessore regionale al Commercio Vittoria Poggio, che conosce a fondo il settore, e a cui va il merito di aver implementato, in tutta la Regione, uno strumento moderno, grazie al quale tutto il commercio piemontese entrerà ufficialmente nel futuro”.

Parole di soddisfazione arrivano proprio da Vittoria Poggio: ““Voglio ancora complimentarmi per il grande successo che i progetti strategici dei 32 distretti del commercio hanno riscosso. In particolare voglio esprimere il mio plauso al Distretto di Alessandria per aver saputo portare avanti in continuità con l’amministrazione precedente i progetti strategici, che hanno permesso al distretto ALcentro di essere riconosciuto lo scorso anno dalla Regione“.

Mattia Roggero, capogruppo della Lega a Palazzo Rosso, è stato per quattro anni assessore al Commercio, alle Attività Produttive e al Marketing Strategico del comune di Alessandria, e ricorda il percorso che ha condotto oggi a questo importante risultato: “Non c’è niente di scontato nell’approvazione e nei finanziamenti ottenuti dalla Regione Piemonte: si tratta del riconoscimento della qualità di un progetto che il distretto ha elaborato con grande professionalità. Voglio ringraziare l’assessore regionale Vittoria Poggio, l’ex sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e le associazioni del commercio alessandrino: grazie ad un importante lavoro in team oggi Alessandria può contare su risorse significative, che gli operatori del commercio potranno utilizzare sia sul fronte della formazione, che dello sviluppo delle loro attività. Dice bene l’attuale assessore Berrone: “È il risultato di un confronto importante, che ha visto lavorare con impegno, grande sintonia, unità di intenti e visione”. Elementi che ci auguriamo non verranno meno con l’attuale amministrazione targata centrosinistra e 5 Stelle: Alessandria non può permettersi il lusso di sprecare questa grande occasione di rilancio del commercio cittadino“.