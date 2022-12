Da Roma zero fondi per Alessandria, Laguzzi: “Dai parlamentari locali di maggioranza ci aspettiamo di più”

ALESSANDRIA – “Da figure di primo piano sul nostro territorio che oggi siedono nella maggioranza parlamentare ci aspettiamo molto di più, e soprattutto più attenzione per il nostro territorio”. Questa la sollecitazione dell’assessore alle Politiche Sociali di Alessandria, Giorgio Laguzzi, rispetto a quella che lui stesso ha definito “una notizia alquanto negativa per le sorti del Comune di Alessandria e conseguentemente della cittadinanza”: “Sono stati respinti gli emendamenti sul patto Stato-Comuni che coinvolgevano quattro città, Genova, Venezia, Lecce e Alessandria, per un totale di circa 200 milioni di euro”.

“E dire” ha aggiunto l’esponente della Giunta Abonante “che un trattamento molto diverso era stato riservato ai capoluoghi regionali Torino e Napoli. Sarebbe stato importante come segnale non considerare una separazione tra comuni di serie A e serie B, cercando di usare pari trattamento anche nei confronti dei Comuni medi. Senza perdersi in eccessi di polemica inutile, di cui credo la cittadinanza alessandrina sia stufa, tra annunci e promesse spesso non realizzate, e non realizzabili, credo sarebbe importante un miglior coordinamento territoriale dei soggetti in gioco, soprattutto chi oggi è chiamato a rappresentare nel Governo e nei gruppi di maggioranza del parlamento il nostro territorio. I soli 3 milioni di compensazioni per il Terzo Valico rappresentano una goccia nell’oceano, decisamente non sufficiente. Da settimane il Sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante, richiama questo concetto ai parlamentari dalla maggioranza di Governo, senza però ricevere risposte adeguate“ ha concluso Laguzzi riferendosi, senza citarlo esplicitamente, al capogruppo della Lega alla Camera, l’alessandrino Riccardo Molinari.