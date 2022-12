Ex chiesa S. Francesco di Alessandria: perché i lavori sono fermi da mesi e quando ripartiranno

ALESSANDRIA – Nuovo botta e risposta tra opposizione e maggioranza ad Alessandria, questa volta sullo stop dei lavori alla ex chiesa di San Francesco. “Un cantiere fermo da sei mesi, la futura sede del nostro Museo Civico” ha sottolineato sui social Silvia Straneo, già assessore durante la precedente amministrazione Cuttica ed esponente della lista civica Per Alessandria “I lavori sono finanziati sia da fondi europei sia dai fondi ottenuti dall’Onorevole Riccardo Molinari con il suo decreto salva Alessandria (in totale 20 milioni di euro già nei bilanci dell’amministrazione e impegnati in progetti di crescita e di investimenti). Quando i soldi ci sono la giunta di sinistra non riesce a spenderli”.

“L’impresa Damiani ha chiesto un aumento dell’importo dovuto all’incremento dei costi delle materie prime” ha spiegato a Radio Gold l’assessore ai Lavori Pubblici Michelangelo Serra “i fondi per continuare ci sono ma c’è stato uno stop dovuto a un vuoto normativo. Dal punto di vista dei tempi bisogna necessariamente aspettare l’ok del Parlamento al nuovo codice degli Appalti, così da poter inserire queste modifiche. Non è stato possibile agganciarsi al decreto precedente. Martedì è arrivato l’ok della Camera ed entro questo sabato dovrà necessariamente arrivare anche quello del Senato. Faremo un ulteriore confronto con la ditta in modo da sottoscrivere il contratto: l’impresa si è impegnata a ripartire coi lavori subito dopo il sì di Palazzo Madama”.