Biometano Valenza: se ne riparla tra un mese. Sindaco: “Arpa e Asl rassicurano ma sì anche ai nasi elettronici”

VALENZA – Sull’impianto a biometano che potrebbe sorgere in strada alla Nuova Fornace, a Valenza, è tutto rimandato di 30 giorni. In occasione della Conferenza dei Servizi di questo giovedì la Provincia di Alessandria ha chiesto alla società Valenza Po Green Energy Società Agricola a.r.l. una integrazione della documentazione, in particolare sullo studio dedicato alle emissioni di anidride carbonica del traffico veicolare.

Il Sindaco di Valenza, Maurizio Oddone, ha presentato una serie di osservazioni e integrazioni contenute nella relazione tecnica con l’aggiunta di quelle presentate dal Comitato No Biometano mercoledì nell’incontro a Palazzo Pellizzari. “Ci siamo fatti portavoce delle istanze del Comitato, che questo giovedì era comunque presente anche se solo in qualità di uditore” ha spiegato il primo cittadino della città dell’oro a Radio Gold “innanzitutto è stata fatta una rassicurazione rispetto all’assenza di digestato. Il residuo prodotto sarà infatti materiale biologico di alta qualità, l’humus. Rispetto al possibile cattivo odore, inoltre, abbiamo richiesto l’installazione dei cosiddetti nasi elettronici, dei dispositivi che dovranno essere posti in direzione delle attività turistiche della zona. Arpa e Asl, dal punto di vista tecnico, hanno dato ulteriori rassicurazioni, non ritenendo necessarie queste misure ma sarà la nostra stessa amministrazione a chiederle, a massima tutela della salute dei cittadini”.