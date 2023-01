Arresto Messina Denaro, Cirio: “È stato reso onore a tante famiglie di persone perbene”

PIEMONTE – Così il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha commentato l’arresto del boss Matteo Messina Denaro. “C’è chi non ha mai smesso un istante di lottare contro la mafia. E c’è chi per questa battaglia ha sacrificato la propria vita. È solo grazie a donne e uomini così che si può arrivare a un giorno come questo. Che stana chi da 30 anni viveva alle spalle della legalità e della democrazia. Un giorno che colpisce chi è abituato a colpire. Rendendo onore alle tante famiglie di persone perbene a cui dobbiamo giustizia”.