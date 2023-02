“Carenza di organico, poche risorse”: i sindacati dei Vigili del Fuoco chiedono aiuto all’Onorevole Molinari

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Lo scorso venerdì i sindacati dei Vigili del Fuoco Confsal, Fp Cgil, Uilpa e Conapo hanno incontrato il parlamentale alessandrino Riccardo Molinari, presidente del gruppo della Lega alla Camera, un altro confronto coi rappresentanti della politica e delle istituzioni dopo quello del 24 gennaio col nuovo Prefetto di Alessandria, Alessandra Vinciguerra, rispetto alle problematiche del settore.

Previsti, nelle prossime settimane, anche dei faccia a faccia coi sindaci di Alessandria, Valenza, Casale Monferrato, Tortona, Novi Ligure e Ovada, oltre che col Presidente della Provincia Enrico Bussalino.

“Anche con l’Onorevole abbiamo toccato i punti già evidenziati in sede prefettizia che ci hanno portato ad iniziare questo percorso di sensibilizzazione sui Vigili del Fuoco” hanno sottolineato i sindacalisti Matteo Desinano, Claudio Emanuelli, Luigi Foggia e Gianluca Biorcio “la carenza di organico operativo. Mancano oltre 20 qualificati in pianta organica ed altrettanti Vigili, carenza di Funzionari Tecnici e carenza di personale nel settore Amministrativo contabile. Drastica diminuzione delle risorse per la gestione dei capitoli di spesa. Si pensi che, su un capitolo di spesa legato al soccorso in 4 anni i Vigili del Fuoco di Alessandria hanno subito un taglio di oltre 100mila euro, mettendo non poco in crisi il dispositivo non potendo riparare molte delle attrezzature in dotazione per svolgere le operazioni di soccorso. Mancano risorse per l’acquisto di carburante e non solo. Come nel precedente incontro non abbiamo solo evidenziato cosa manca, ma fatto anche delle proposte: adeguamento energetico delle sedi di servizio per un congruo risparmio di risorse sul riscaldamento degli alloggi, protocolli d’intesa con gli enti e associazioni con le quali collaboriamo durante le operazioni di soccorso, pertanto esercitazioni congiunte, una nostra maggior conoscenza dei cantieri dove transita la TAV, dove sono presenti le aziende a rischio rilevante, il polo Logistico di Rivalta”.

“Abbiamo evidenziato anche all’On. Molinari che i Vigili del Fuoco di Alessandria non sono proprio gli ultimi del Piemonte, come invece in certe occasione ci vogliono far passare i vertici del nostro Dipartimento, sia come dislocazioni di sedi sul territorio che come numero di interventi svolti, secondi solo a Torino”.