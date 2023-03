Rinviata la riapertura delle Terme di Acqui. Uiltucs pronta alla mobilitazione

ACQUI TERME – Il sindacato Uiltucs Uil chiede l’apertura di un tavolo permanente di crisi dopo la notizia del rinvio dell’apertura delle Terme di Acqui. La società, “per motivi non meglio specificati di tipo tecnico/organizzativo”, ha spiegato il sindacato, ha posticipato la riapertura degli stabilimenti termali “a non prima dele mese di settembre”.

“Crediamo che ancora una volta la fiducia in questa Azienda sia stata mal riposta – ha sottolineato la Segretaria Generale Uiltucs Uil, Maura Settimo – Siamo sconcertati e amareggiati per l’atteggiamento di ostruzionismo nei confronti in primis dei lavoratori e delle lavoratrici ma anche nei confronti di una intera comunità che è nelle mani di un imprenditore che fa di tutto per danneggiare l’economia della nostra provincia pensando di poter decidere così le sorti di tutti coloro che vivono sulle preziose acque delle nostre Terme. Se le Terme non le apre il Sig. Pater le apriremo noi. Ora basta! Non abbiamo il timore di occupare i locali. Chiediamo una mobilitazione congiunta con l’Amministrazione comunale, gli albergatori e tutti i cittadini. Chiederemo subito un incontro con il Sindaco per un tavolo permanente di crisi e l’intervento della Regione Piemonte che già lo scorso anno ha dato un concreto contributo per la riapertura delle attività”.