Sanità, centrodestra replica al Pd: “Dopo la pandemia il Piemonte prima regione in Italia ad assumere”

PIEMONTE – “Non è vero che la Regione Piemonte non sta assumendo: è l’esatto contrario“. Così i capigruppo regionali della Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, Alberto Preioni, Paolo Bongioanni e Paolo Ruzzola hanno risposto all’attacco del Partito Democratico sulla sanità. “Dopo anni difficili e dopo l’emergenza del Covid il Piemonte è stata la prima Regione in Italia ad avviare la stabilizzazione dei 1.137 operatori delle professioni sanitarie e socio sanitarie assunti per l’emergenza pandemica, in base a un accordo sottoscritto con i sindacati. Non solo, la maggioranza che governa il Piemonte ha stabilito di alzare il tetto di spesa per il personale delle aziende sanitarie del 4% nel 2023 e del 6% nel 2024, per consentire assunzioni e turn over, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale”.

“Per quanto riguarda la stabilizzazione dei 1.137 tempi determinati assunti per l’emergenza Covid, nel 2022 era prevista la stabilizzazione dei primi 650: il numero è stato addirittura superato e il piano andrà a completamento nel 2023, via via che vanno in scadenza i contratti a tempo determinato come promesso. “Dal 2020 al 2022 le assunzioni sono state 12.843, tra quelle nuove e quelle legate al turn over. Al di là delle polemiche strumentali che arrivano dall’opposizione, è quindi evidente” hanno concluso Preioni, Bongioanni e Ruzzola – che la Regione guidata dal centrodestra ha ricominciato ad assumere personale per la sanità, dopo gli anni del piano di rientro, in accordo con i sindacati e con l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficienza del sistema sanitario”.