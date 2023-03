Elezioni rsu/rls alle Poste in provincia, stravince Slp Cisl: “Risultato storico, migliore della media nazionale”

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Alle elezioni per il rinnovo delle rsu/rls in Poste Italiane le liste della Slp Cisl di Alessandria hanno ottenuto 7 seggi rsu su 8 e tutti e tre i seggi rls nell’Unità Produttiva Alessandria 1, oltre a 6 seggi rsu su 8 e 2 seggi rls su 3 nell’Unità Produttiva Alessandria 2. La Cisl ha ottenuto 599 voti, pari al 77.9%. Ha votato circa il 90% degli aventi diritto. “Un risultato storico, ben oltre la media nazionale del 54.03% e del 51.9 % a livello regionale, un risultato frutto di una presenza costante, da anni, dei nostri delegati sindacali su tutto il territorio, e di una squadra coesa e motivata” hanno sottolineato i vertici di Slp Cisl “dedichiamo questa vittoria a tutti i nostri candidati, per lo più giovani alla prima esperienza, che hanno mostrato impegno e disponibilità in questa difficile e complicata sfida elettorale, visto che non si votava più da oltre 10 anni”.

“Un grazie anche agli scrutatori e ai membri delle Commissioni Elettorali, che sono stati impegnati in questa maratona elettorale per ben due giorni. Ma soprattutto 599 volte grazie ai nostri iscritti e simpatizzanti che ci hanno premiato con la loro fiducia e il loro voto. Infine un giusto riconoscimento al nostro Coordinatore Territoriale e Segretario Generale Slp Cisl di Alessandria e Asti Danilo Vitagliano, che ha pilotato impeccabilmente la macchina organizzativa durante tutta la campagna elettorale, risultando con le sue 322 preferenze nell’Unita Produttiva di Alessandria 1, il candidato Slp Cisl più votato nell’intero Piemonte”.