Elezioni: lunedì l’on. Paola Frassinetti a Novi a sostegno della candidata Maria Rosa Porta

NOVI LIGURE – Proseguono gli incontri elettorali in vista delle elezioni amministrative a Novi Ligure. Lunedì 8 maggio la lista Fratelli d’Italia, che sostiene la candidatura a sindaco di Maria Rosa Porta, ha invitato in città il sottosegretario alla Pubblica Istruzione, on. Paola Frassinetti. Durante l’incontro, in programma alle 15.30 nella saletta della Pasticceria Elvezia, in viale Aurelio Saffi 40 a Novi Ligure, il sottosegretario incontrerà gli elettori novesi e si soffermerà anche sui problemi legati al mondo della scuola