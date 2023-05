Riapertura Terme di Acqui, Lega: “Grazie all’assessore Protopapa e alla giunta regionale, a maggioranza leghista”

ACQUI TERME – La sezione della Lega di Acqui Terme ha espresso grande soddisfazione rispetto alla riapertura delle Terme di Acqui. “Riparte dalla nostra città il rilancio di tutto il comparto turistico termale piemontese, grazie ad un lavoro di squadra degli assessori leghisti Marco Protopapa e Vittoria Poggio che con una particolare sensibilità insieme al Presidente Alberto Cirio, hanno voluto sostenere un comparto di valore per la salute ed il benessere delle persone. La Regione Piemonte ha presentato lunedì 15 maggio la misura di sostegno al termalismo con una dotazione di un milione di euro a favore della ripartenza di un settore strategico per il Piemonte che ha subito una lunga battuta di arresto a causa della pandemia”.

“La misura è articolata in una doppia modulazione: 800 mila euro sono destinati a un contributo una tantum a fondo perduto (nel rispetto del de minimis) a favore delle realtà concessionarie delle fonti termali di tutto il Piemonte, per il supporto delle attività ordinarie, la promozione delle riaperture stagionali e il ripristino dei flussi turistici. Come per i Voucher Vacanza Piemonte attuati nel periodo Covid, 200 mila euro saranno destinati a pacchetti vacanza utilizzabili dai turisti per la fruizione, a prezzi scontati, dei servizi offerti negli stabilimenti termali di tutto il Piemonte, Acqui compreso. Gli stabilimenti termali per accedere al bando devono garantire un periodo di apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1000 metri, ovvero in zone montane che presentano maggiori difficoltà stagionali)”.

“La Sezione Lega considera importante e fondamentale il lavoro svolto da una Giunta Regionale a maggioranza leghista a favore di tutto il comparto termale piemontese, che per la città di Acqui Terme rappresenta lo sblocco di una situazione di stallo a beneficio non solo del nostro comune, ma dell’intero areale. Le nostre acque termali riconosciute con proprietà terapeutiche di indiscusso livello vanno ad arricchire e completare un’offerta turistica di qualità che la nostra città può fornire. Ringraziamo il lavoro svolto dall’Assessore Marco Protopapa, acquese doc, che con il suo impegno costante sul tema è riuscito a sensibilizzare e quindi ottenere un risultato che potrà creare una svolta importante per l’economia di tutto il territorio”.