Classifica gradimento dei sindaci: Abonante guadagna consensi

ALESSANDRIA – Il Governance Poll 2023 pubblicato questo lunedì sul Sole24ore restituisce un buon risultato al sindaco di Alessandria, Giorgio Abonante. Il primo cittadino, nella classifica di gradimento stilata dal giornale economico, conquista infatti un importante 29esimo posto ma soprattutto guadagna un +1,1 in percentuale rispetto al risultato conquistato alle elezioni, arrivando al 55.5% dei consensi tra gli alessandrini rispetto al suo operato. In Piemonte Abonante è dietro solo al sindaco di Cuneo, Patrizia Manassero, che peraltro ha perso il 3.3% dei consensi, e al primo cittadino di Novara, Alessandro Canelli (-11,6%). I sindaci più apprezati in Italia sono Giuseppe Sala di Milano, Marco Fioravanti di Ascoli e Antonio Decaro di Bari.

Il sondaggio poneva agli interpellati questa domanda: “Le chiedo un giudizio sull’operato del sindaco. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro il sindaco?”

Lo stesso ragionamento è stato applicato al sondaggio sui Presidenti della Regione che ha premiato Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, schizzato a un +17,6%. Dietro di lui Zaia per il Veneto e Fedriga per il Friuli. Alberto Cirio, presidente del Piemonte, si piazza al sesto posto con un guadagno di consensi rispetto al giorno delle elezioni del +6,6%, terzo miglior risultato.

Il sondaggio è stato realizzato da Noto Sondaggi su un campione di 1000 elettori per le regioni e 600 per i comuni. Non sono stati presi in considerazione i primi cittadini eletti nel 2023. Il periodo di rilevazione è andato dal 15 maggio al 30 giugno.