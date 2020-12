AGGIORNAMENTO: la replica dell’ultima puntata.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Torna anche questa domenica, l’approfondimento su(canale 654 del Digitale Terrestre) dedicato alle realtà della nostra provincia, in onda anche. Oggi, a partire, saranno tanti gli ospiti che racconteranno ai microfoni del nostrocome stanno vivendo queste settimane di incertezza, in attesa di poter tornare a sfidarsi ogni domenica sul rettangolo verde., non mancherannosul match di serie C trae sulle due gare in serie D

Dalle 18, poi, daremo spazio ai due candidati alla presidenza della Lega Dilettanti Piemonte: il presidente uscente Christian Mossino e lo sfidante Filippo Gliozzi, insieme a Filippo Fava, candidato rappresentante per la provincia di Alessandria.

A seguire spazio a mister Fabio Marletta, tecnico del Libarna, per ricordare il grande dirigente Evaldo Montecucco, scomparso lo scorso giovedì. Non mancherà il punto sul basket, con l’inviato de Il Piccolo Maurizio Neri, che racconterà l’anticipo della Bertram Derthona. Infine spazio alla consueta “intervista incrociata” con due calciatori della nostra provincia: Romeo Tosto e Giuliano Di Stefano (foto).