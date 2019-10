PROVINCIA – Nella prossima giornata del campionato di serie A2 due trasferte per Bertram Derthona e Novipiù Junior Casale. Domenica alle 12 i leoni di coach Ramondino affronteranno Zeus Energy Group Rieti. La gara sarà anche trasmessa in diretta tv, su SportItalia, canale 60 del digitale terrestre.

“Arriviamo alla partita contro Rieti al termine di una settimana abbastanza regolare” ha sottolineato coach Marco Ramondino “come tutte le altre squadre abbiamo delle situazioni da gestire e stiamo lavorando per il recupero di Cepic e Tavernelli. La doppia trasferta consecutiva nel Lazio ci dà la possibilità di calarci ulteriormente nella realtà del campionato, considerando che siamo solo all’inizio del percorso e che ci sono molte cose da migliorare. Rieti è una squadra con gerarchie molto chiare e giocatori che sanno interpretare al meglio il proprio ruolo. Sono molto aggressivi in difesa e propongono soluzioni tattiche diverse, tra cui pressing, zona e adeguamenti specifici in ogni gara. Hanno un’eccellente capacità nel convertire la difesa in contropiede e trovano in Cannon e Brown due punti di riferimento molto forti nel prendere e concretizzare i vantaggi”.

Alle 18 di domenica, invece, la Novipiù Junior Casale farà visita a Gevi Napoli. “La qualità dell’allenamento ti porta ad avere minuti di qualità in partita” ha sottolineato il vice Andrea Fabrizi “noi su questo aspetto stiamo ponendo una grande attenzione nonostante gli acciacchi che anche questa settimana ci hanno rallentato. Napoli è una squadra difficile su cui difendere, perché ha tantissime armi, ha tanti giocatori con punti nelle mani. Monaldi può realizzare tanto, Roderick sa cambiare radicalmente il volto delle squadre in cui gioca, Sandri e Chessa sono reduci dalla vittoria del campionato con Roma e Sherrod è uno dei migliori lunghi del campionato”.