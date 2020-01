TORINO – Sconfitta esterna per Bertram Yachts Derthona, piegata da Reale Mutua Torino nel derby per 76-70, nell’ultima gara del campionato di serie A2. I ragazzi di coach Ramondino hanno tenuto testa ai rivali fino alla fine, prima di cedere negli ultimi minuti. Assenti Pullazi e De Laurentiis. Per i leoni spiccano i 20 punti di Gaines, i 18 di Gražulis e i 10 di Čepić.

“Faccio i complimenti a Torino. Ci sono mancate piccole cose per riuscire a vincere, è stata una partita dura e combattuta” ha detto a fine gara coach Marco Ramondino “dovevamo impedire a Torino di trovare quel ritmo che, in alcuni momenti, la rende devastante e, allo stesso tempo, giocare una gara di energia. Non era facile”.

La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket

Avvio di gara favorevole alla Bertram Derthona, che trova in Čepić e Gražulis i protagonisti dei primi minuti di gioco: la schiacciata del giocatore lettone – che vale il massimo vantaggio (7-15 al 6’) – costringe coach Cavina a fermare le operazioni. Nelle battute successive i Leoni respingono i tentativi di rimonta avversari e chiudono la prima frazione avanti 13-23. La Reale Mutua riduce a cinque i punti di divario grazie a un 7-0 firmato Diop-Campani-Marks (20-25 al 13’) interrotto dal lay-up di Gaines. I torinesi prima impattano a 27, al 15’, con due liberi di Alibegovic e poi ritrovano il vantaggio, sul 32-29, con un canestro da tre punti di Toscano. Il primo tempo è chiuso dai liberi di Pinkins, che fissano il punteggio sul 37-33.

Al rientro dagli spogliatoi le realizzazioni di Bushati e Gaines mantengono invariate le distanze tra le due formazioni, in una gara che scorre sul filo del grande equilibrio. Il canestro in contropiede – da palla recuperata – di Toscano segna il termine del terzo periodo, che vede Torino in vantaggio per 55-50. I canestri da fuori di Toscano e Bushati spingono la Reale Mutua al +8 (61-53) del 32’; nei minuti successivi sono gli stessi due giocatori a consentire ai padroni di casa di mantenere invariato il proprio margine. Nonostante il tecnico per flopping comminato a Bushati, la formazione allenata da Cavina dilata il gap grazie alla grande lucidità e alla precisione nel tiro da tre punti prima che il Derthona, con Gaines e Gražulis, torni a 5 punti (71-66) a 90 secondi dal termine. Un’altra tripla di Bushati (autore di tre realizzazioni nel periodo finale) rimette tre possessi tra le due formazioni e consente alla Reale Mutua di imporsi per 76-70.