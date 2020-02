VOGHERA – Ko casalingo per Bertram Derthona. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A2 la squadra di coach Ramondino ha perso 67-79 contro Gevi Napoli. Dopo essere andati all’intervallo in vantaggio di 5 punti i leoni hanno subito il ritorno dei campani nel terzo quarto e poi, nel quarto, non sono più riusciti a ricucire lo svantaggio accumulato.

Solo tre i giocatori tortonesi in doppia cifra: Grazulis a 21, Sanders e Martini a 10. Pesano, in casa Bertram, gli otto errori ai tiri liberi e la giornata no nei tiri da tre (appena il 18% a segno).

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Avvio di primo quarto caratterizzato dalla grande precisione di Napoli nel tiro da tre punti, che consente agli ospiti di allungare fino al 4-9 del 3’: nelle battute successive la Bertram trova buone soluzioni corali in attacco e riduce il proprio gap fino a chiudere il periodo a contatto (18-19 al 10’).

Nella seconda frazione di gioco permane il grande equilibrio in campo tra le due squadre, guidate dai canestri di Gražulis e Roderick; è poi la Bertram a passare in vantaggio grazie alla precisione in lunetta di Martini, che vale il 31-29 del 16’ e costringe coach Sacripanti a fermare la partita. Il parziale favorevole ai bianconeri prosegue anche nei minuti successivi e vale il primo allungo della gara sul 39-31 del 19’; il primo tempo è poi chiuso dalle realizzazioni di Sherrod e Graulis, che fissano il punteggio sul 41-36.

Al rientro dagli spogliatoi è nuovamente la GeVi ad essere protagonista di una buona partenza, tornando a condurre la partita al 25’ con la tripla di Chessa (46-49, a coronamento di un parziale di 5-13). A fermare il break ospite è un canestro in penetrazione di Mascolo, ma la formazione allenata da Sacripanti continua a trovare soluzioni efficaci che valgono il massimo vantaggio nell’incontro (51-60 al 29’). La frazione termina poi con i canestri di Gražulis e Iannuzzi, che fissano il tabellone sul 54-62 del 30’.

Nell’ultimo quarto la GeVi continua a controllare il punteggio della sfida, trovando canestri da fuori con continuità riuscendo a respingere i tentativi di rimonta del Derthona, che rimane tra i due e i tre possessi di ritardo. Negli ultimi minuti Mastellari segna i punti che danno la vittoria agli ospiti, con il punteggio di 67-79.