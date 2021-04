JB Monferrato parte col piede giusto nella fase a orologio: Latina piegata al fotofinish

CASALE – La fase a orologio della Novipiù JB Monferrato parte col piede giusto. La squadra di coach Valentini ha battuto Latina al fotofinish per 70-69. Miglior marcatore Redivo con 24 punti, 17 per Fabio Valentini. La squadra tornerà in campo giovedì alle 18 a San Severo. “Sono molto soddisfatto per il risultato” ha detto coach Valentini “parlare di bel gioco non esiste. In partite come queste l’unica cosa che conta è il risultato. È stata una settimana travagliata. Un giocatore non è potuto scendere in campo (Camara), un altro ha giocato nonostante un dito rotto (Luca Valentini). Un grazie ancora ai ragazzi. Si tratta di un piccolo, ma importante passo per la nostra classifica”.

La cronaca della partita tratta dal sito della Jb Monferrato

La partita si inaugura con la tripla di Fabio Valentini. Trotter da due punti, subito Redivo dall’angolo. È una partita equilibrata, Lewis la impatta. La Novipiù ha un buon break con Martinoni e Thompson tentando il primo. Latina non ci sta. Lewis accorcia dalla distanza, Mouaha gioco da tre punti. La JB sbaglia qualche attacco di troppo. Raucci trova il vantaggio sul 16-17, costringendo coach Valentini a chiamare il primo timeout di giornata. Partita viva, quindi Casini proprio allo scadere vale il 20-19,

Raucci segna subito in apertura. Tomasini si sblocca con un piazzato dei suoi. È una fase concitata del match. Lewis è caldo, ma le due triple di Redivo e Donzelli fanno rientrare la Novipiù. Contropiede formato Batman-Robin. Redivo attacca Thompson segna ma Latina ripassa subito con Passera. Casini gioca minuti importanti ed il suo viaggio dalla lunetta con Fabio Valentini vale il 38-37 con cui si va al riposo.

Redivo scalda subito i motori. Donzelli schiaccia in contropiede. La partita si accende. Scintille Martinoni-Trotter, solo un richiamo. Tripla dall’angolo, con il colpo del pareggio a quota 44-44. Latina passa avanti con la caparbietà di Raucci sotto canestro. Break di Redivo, poi Benetti allunga da tre. La correzione di Lewis allo scadere ci porta all’ultimo quarto sul 50-55.

È il momento di Redivo. Cinque punti in apertura che servono alla Novipiù per impattare sul 55-55. Anche Fabio Valentini questa sera non scherza ma bisogna fare i conti con un Baldasso glaciale in questa fase. Un piazzato e due triple che fanno volare Latina sul 62-65. L’antisportivo fischiato a Benetti permette a Redivo di riportarsi a ridosso dalla lunetta. La tripla spaziale di Fabio Valentini porta la JB sul 70-67 ad un minuto dalla sirena. Raucci accorcia subito, ma l’assalto finale viene sventato più volte da una difesa eccezionale della Novipiù. Con questo successo i rossoblu salgono a quota 6 punti in classifica agganciando proprio Latina.

Foto Ufficio Stampa Jb Monferrato