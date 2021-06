Bertram Derthona corsara a Roma: leoni in vantaggio nella serie e sabato potranno chiuderla

FERENTINO – Fondamentale successo di Bertram Derthona nella gara 3 delle semifinali dei playoff della A2 di basket contro Eurobasket Roma. A Ferentino, infatti, la squadra di coach Ramondino si è imposta 78-80 e ora conduce 2-1 nella serie. Sabato, sempre in trasferta, i leoni potranno portarsi a casa la serie, con un altro successo. Contro Roma i tortonesi hanno recuperato dopo essere andati sotto nel primo tempo. Spiccano i 19 punti di Mascolo, i 17 di Fabi e i 10 di Sanders.

La cronaca della partita tratta dal sito del Derthona Basket

Un punto di vantaggio (22-23) per i Leoni al termine di un primo quarto equilibrato e contraddistinto dalla fluidità offensiva trovata dalle due squadre (per la Bertram protagonista Fabi, autore di 9 p). Nella seconda frazione i bianconeri devono subire il sorpasso dell’Eurobasket, operato negli ultimi minuti del primo tempo: all’intervallo la Bertram è sotto 42-37.

Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Ramondino, che oggi ha toccato il traguardo di 100 panchine con i Leoni, alza notevolmente il livello della propria difesa, trovando da questo aspetto grande energia per l’attacco: guidati da Fabi e Mascolo, i Leoni chiudono il periodo in vantaggio 57-65. In avvio di ultimo quarto, le triple di D’Ercole e Tavernelli valgono il primo divario in doppia cifra (60-71) nel corso della partita, prima della reazione degli avversari che arrivano fino al -1 (73-74). In un finale tiratissimo, i canestri di Sanders e due grandi difese di squadra consentono ai Leoni di vincere 78-80. Sabato, alle 12.30, la prima possibilità per provare a chiudere la serie.