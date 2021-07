JB Monferrato: Matteo Formenti torna a Casale 12 anni dopo

CASALE – Importante innesto per la Novipiù J Basket Monferrato. La formazione rossoblu ha infatti annunciato l’accordo con Matteo Formenti, che fa quindi il suo ritorno a Casale Monferrato dopo la sua esperienza nella Junior dal 2002 al 2009. Guardia di 39 anni, con Casale Formenti ha vinto la Coppa Italia di Serie B d’Eccellenza e centrò la promozione nell’allora LegaDue. “Tornare nella città in cui è iniziata la mia carriera mi rende davvero felice” ha detto Formenti “Sono cosciente che sarà un anno molto impegnativo e sono pronto ad affrontare questa nuova sfida, come sempre ho fatto nel corso della mia carriera. Ho già parlato con coach Andrea Valentini, che mi ha spiegato quali sono le sue idee per quest’anno e sa che sono a sua disposizione per ogni tipo di situazione. Ora ciò che importa è iniziare ad allenarsi e giocare, sempre con lo spirito giusto, ma anche con la giusta dose di divertimento, che non deve mai mancare”.

“Il ritorno di Matteo è molto importante per dare un’identità ancora più radicata al territorio” le parole di Giacomo Carrera (General Manager JB Monferrato) “La sua esperienza sarà molto utile per un campionato che si prospetta molto impegnativo. Lo scorso anno ha disputato un’ottima stagione e quindi abbiamo fin da subito pensato a lui. La squadra è quasi completa e pronta per entusiasmare i nostri tifosi nella speranza che possano tornare numerosi al PalaFerraris”.

Dopo Casale Formenti passò alla Vanoli Cremona, in Serie A (6.1 punti di media). Al termine della stagione 2010/2011, inizia la sua avventura in Puglia, con la maglia dell’Enel Brindisi, che lo porterà, nella stagione 2011/2012, a conquistare la promozione in Serie A. Nel novembre 2014 si accasa al Banco di Sardegna Sassari, dove in due anni vince Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana ed esordisce in Eurolega. Nel 2016 scende in Serie A2, firmando con la UCC Piacenza, dove diventa anche capitano della squadra (12.1 punti di media). Dopo aver passato la stagione 2019/2020 a Tortona (5.4 punti), dove vince anche la Supercoppa LNP, la scorsa stagione torna a Piacenza, dove segna 9.0 punti di media con il 34% da tre punti.