Bertram Derthona riparte alla grande: Trieste battuta in Supercoppa

TRIESTE – La stagione di Bertram Derthona non poteva iniziare meglio di così. Nel primo match di Supercoppa contro Trieste i leoni di coach Ramondino hanno vinto 73-89, nonostante le assenze di Cannon e Sanders. Cinque i giocatori della Bertram in doppia cifra: Daum (23 p), Mascolo e Wright (16 p a testa), Filloy (13 p) e Severini (10 p). Derthona tornerà sul parquet mercoledì alle 21 contro Dolomiti Energia Trentino, questa volta in casa, al PalaFerraris di Casale.

ʺÈ stata una buona partita da parte nostra, migliore nel primo tempo rispetto al secondo” ha detto coach Ramondino “Ci sono tanti spunti su cui lavorare, come l’esecuzione offensiva soprattutto quando gli avversari alzano l’aggressività della difesa o la capacità di non dipendere dall’attacco ed evitare errori difensivi. Abbiamo avuto un buon contributo da parte di tutti, anche da chi è uscito dalla panchina. Al di là del risultato, che in una partita ufficiale fa piacere, abbiamo tratto sia buone indicazioni sia aspetti su cui crescereʺ.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Coach Ramondino conferma lo starting five del precampionato anche nella prima uscita ufficiale della stagione: dopo i primi minuti di gara favorevoli a Trieste, i Leoni – guidati da Daum (14 p nella frazione) – operano il sorpasso e allungano fino al 13-21 del primo quarto, chiuso dalla tripla di Mascolo. Nel secondo periodo la Bertram alza il livello della propria difesa e continua a trovare soluzioni di alto livello al tiro (9/18 da tre punti) dilatando progressivamente il proprio margine fino al +22 (29-51) dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa producono il massimo sforzo per rientrare in gara, ma il Derthona realizza canestri importanti che tengono a distanza gli avversari (56-69 al 30’). Nell’ultimo quarto Trieste, grazie all’aggressività difensiva, rientra fino a due possessi di divario (71-77 al 37’), prima del nuovo, lucido e decisivo, allungo della Bertram, che ritrova la via del canestro con continuità e trionfa 73-89.

Allianz Pallacanestro Trieste-Bertram Derthona

(13-21, 29-51, 56-69)

Tabellini:

Trieste: Banks 5, Sanders 8, Fernandez 8, Konate 15, Longo ne, Deangeli, Mian 10, Delia 9, Fantoma ne, Cavaliero 5, Gražulis 10, Lever 3. All. Ciani

Derthona: Wright 16, Rota ne, Tavernelli 2, Filloy 13, Mascolo 16, Cattapan, Severini 10, Mobio ne, Daum 23, Cain 4, Macura 5. All. Ramondino

Foto Ufficio Stampa Bertram Derthona