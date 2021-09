Bertram Derthona continua a sorridere: battuta anche Trento in Supercoppa

CASALE – Due su due. Seconda vittoria di fila per Bertram Derthona nel girone D della Supercoppa. La squadra di coach Ramondino si è infatti sbarazzata anche di Dolomiti Energia Trentino, piegata 81-72 al PalaFerraris di Casale Monferrato. Tre i giocatori in doppia cifra in casa bianconera: Daum (22 p), Macura (21 p) e Mascolo (16 p). ʺSiamo contenti della capacità avuta dalla squadra di ritrovare energie fisiche e mentali dopo la trasferta di Trieste” ha detto il tecnico a fine gara “abbiamo affrontato Trento, che ha un potenziale fisico e atletico molto più alto del nostro, contro cui siamo stati bravi a fare giocate importanti sia nel primo tempo sia nel secondo. La prestazione tecnica va contestualizzata con l’avere giocato 48 ore fa, ma è incoraggiante essere riusciti a controbattere fisicamente ad avversari di maggiore taglia rispetto a noiʺ.

La cronaca della partita tratta dal sito di Bertram Derthona

Primo quarto ad alta intensità a Casale, tra due squadre che trovano buone soluzioni offensive: alla sirena Trento conduce 21-23. Nel secondo periodo la Bertram alza l’intensità della propria difesa e opera il sorpasso nel punteggio con il canestro di Mascolo (31-29 al 13’). Nel finale di primo tempo i padroni di casa raggiungono poi il massimo vantaggio nella gara (44-37 al 20’).

Al rientro dagli spogliatoi, gli ospiti accorciano il divario fino a un solo possesso, prima del nuovo allungo bianconero in chiusura di frazione: al 30’ il parziale è 64-56. Nell’ultimo quarto la squadra allenata da coach Ramondino continua a giocare con solidità su entrambe le metà campo e si impone per 81-72 alla sirena.

Questo il commento di coach Ramondino al termine della gara:

Bertram Derthona-Dolomiti Energia Trentino 81-72

(21-23, 44-37, 64-56)

Tabellini:

Derthona: Wright 7, Tavernelli 2, Filloy 2, Mascolo 16, Cattapan, Severini 2, Mobio, Daum 22, Cain 9, Macura 21. All. Ramondino

Trento: Bradford 8, Williams 6, Reynolds 12, Conti ne, Morina ne, Forray 4, Flaccadori 11, Saunders 6, Mezzanotte 5, Dell’Anna ne, Ladurner 4, Caroline 16. All. Molin

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket