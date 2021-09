Bertram Derthona vince ancora in Supercoppa: i leoni restano imbattuti e volano ai quarti

TORTONA – Altro successo per Bertram Derthona. I leoni hanno vinto la quarta gara di fila nel Girone D della Supercoppa. Contro Dolomiti Energia Trentino i bianconeri si sono imposti 64-75 e volano così ai quarti contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna col vento in poppa. Appuntamento sabato alle 21 alla Unipol Arena. Daum e Cain i due giocatori tortonesi in doppia cifra. “Non ci aspettavamo questo inizio di stagione in termini di produttività” ha detto coach Marco Ramondino “di questo siamo molto contenti. Fare risultato anche in trasferta è importante, soprattutto in una gara che potevamo impostare meglio e in cui ci sono stati alti e bassi. La valutazione sull’incontro va comunque contestualizzata con l’avere giocato 48 ore fa e avere affrontato un lungo viaggio nella giornata di ieri. La capacità dei ragazzi di fare le giocate giuste in attacco e in difesa anche oggi è un aspetto estremamente positivo che ci dobbiamo tenere stretto”.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Primo quarto di marca Bertram: dopo il 4-0 iniziale di Trento, i bianconeri producono un break importante (0-16) fatto di intensità difensiva e circolazione di palla in attacco che fissa il punteggio sul 4-16 del 10′. Nella seconda frazione il Derthona spinge ulteriormente sul piede dell’acceleratore, toccando i 20 punti di margine, prima che in chiusura di primo tempo Trento reagisca e accorci fino al 26-39 dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa riducono il distacco fino al -10 (35-45), ma il Derthona mantiene il controllo dell’incontro e chiude il periodo avanti 45-57. Nell’ultimo quarto Trento – con due canestri da fuori di Bradford – arriva al -6 (53-59) prima che Daum riporti i bianconeri oltre la doppia cifra di margine. La gara termina con la vittoria del Derthona: il punteggio finale è 64-75.

Dolomiti Energia Trentino-Bertram Derthona 64-75

(4-16, 26-39, 45-57)

Tabellini:

Trento: Bradford 13, Williams, Reynolds 12, Conti, Morina ne, Forray, Flaccadori 6, Saunders 6, Mezzanotte 2, Dell’Anna ne, Ladurner 2, Caroline 23. All. Molin

Derthona: Wright 4, Rota ne, Cannon 6, Tavernelli 6, Filloy 6, Mascolo 6, Severini, Mobio ne, Sanders 6, Daum 17, Cain 16, Macura 8. All. Ramondino

Ufficio Stampa Derthona Basket