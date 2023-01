Bertram Derthona inarrestabile: anche Treviso diventa preda dei leoni

TREVISO – Continua il momento positivo di Bertram Derthona, vittoriosa in trasferta contro Nutribullet Treviso nell’ultima giornata della serie A di basket. 79-87 il risultato finale a favore dei ragazzi di coach Ramondino, sempre in controllo del match. I bianconeri si sono aggrappati ai 25 punti di Christon 25 (career high in Italia per la stella tortonese), i 10 di Harper 10, i 12 di Macura e i 18 di Daum.

“Questa è una vittoria molto importante per noi” ha detto a fine gara coach Ramondino, arrivato a quota 100 successi coi bianconeri “perché al di là dei fisiologici tempi di adattamento a un tipo di difesa contro i go-to-guy diversa rispetto a quella che facciamo solitamente, è una partita che abbiamo controllato. Abbiamo saputo reagire correttamente agli errori commessi e avuto l’inerzia nelle nostre mani da metà primo quarto in poi: questo è l’aspetto che ci deve rendere maggiormente orgogliosi di questo successo, in quanto sappiamo quanto sia difficile giocare in trasferta sotto pressione”.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Prima frazione ad alto punteggio e ritmo elevato al PalaVerde: dopo i minuti iniziali particolarmente equilibrati, la Bertram (che manda già a referto 10 giocatori) prova a prendere l’inerzia di questa fase iniziale della gara con un break di 0-7, anche se Treviso si mantiene a contatto. Il canestro in penetrazione di Filloy fissa sul 22-25 il parziale al 10’. Nel secondo quarto calano le percentuali al tiro di entrambe le squadre e cresce ulteriormente la fisicità della sfida: grazie alla crescita difensiva, agli extra possessi e alla lucidità nelle scelte, la squadra allenata da coach Ramondino aggiorna il proprio massimo vantaggio sul 27-33 del 15’. Nel finale del primo tempo, la Nutribullet, con le triple di Sorokas e i rimbalzi offensivi si riavvicina: all’intervallo bianconeri avanti 39-43.

Al rientro dagli spogliatoi, con una nuova folata offensiva (0-15) e una grande presenza difensiva che tiene Treviso senza segnare per quasi 5 minuti, la Bertram aggiorna il massimo margine e prova a dare una importante spallata alla gara (43-60 al 26’). Nelle battute conclusive della frazione, il Derthona respinge ogni tentativo di rientro avversario e, con il canestro di Harper, chiude avanti 56-71 al 30’. Nell’ultimo quarto la Nutribullet mette in campo grande aggressività per accorciare il proprio gap: con un parziale di 12-4 i padroni di casa tornano a -7 (68-75) al 36’, accendendo il pubblico. Uno 0-4 firmato Christon-Daum ristabilisce la doppia cifra di vantaggio per i bianconeri, che controllano il finale e si impongono per 79-87.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara:

Nutribullet Treviso-Bertram Derthona 79-87

(22-25, 39-43, 56-71)

Tabellini:

Treviso: Banks 13, Iroegbu 15, Sarto ne, Ellis 10, Zanelli 5, Jurkatamm 3, Vettori ne, Sorokas 23, Faggian 2, Scandiuzzi ne, Invernizzi 2, Jantunen 6. All. Nicola

Derthona: Christon 25, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Filloy 7, Severini 3, Harper 10, Daum 18, Cain 5, Radošević 5, Macura 12, Filoni ne. All. Ramondino

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket