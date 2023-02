Bertram Derthona in semifinale di Coppa: come aderire alla trasferta organizzata per la sfida alla Virtus

TORTONA – Un nuovo prestigioso appuntamento attende la Bertram Derthona che, dopo avere battuto la Dolomiti Energia Trentino nei quarti di finale, sabato sera alle 18 sfiderà al Pala Alpitour di Torino la Virtus Segafredo Bologna nella semifinale della Frecciarossa Final Eight 2023. La società bianconera ha messo a disposizione di tutti coloro che fossero interessati il servizio di trasporto andata-ritorno in giornata al costo di 20 euro. Le adesioni sono possibili fino alle 14 questo venerdì 17 febbraio, mentre la partenza del pullman è fissata alle ore 15.15 di sabato 18 febbraio dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona.

Chi aderirà al servizio potrà acquistare, al costo di 10 euro, il tagliando per assistere alla semifinale della squadra allenata da coach Ramondino. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4 nella mattinata di domani, telefonare al numero 0131 1953689, inviare un whatsapp al numero 333 6501456 oppure scrivere una mail a paolo.depersis@derthonabasket.it.