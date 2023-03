Bertram Derthona cade a Sassari: terzo quarto fatale per i leoni, imprecisi dalla distanza

SASSARI – Sconfitta esterna per Bertram Derthona nell’ultima giornata di serie A1 di basket. I ragazzi di coach Ramondino hanno infatti perso 84-72 contro Banco di Sardegna Sassari. Per i bianconeri il terzo quarto è stato decisivo in negativo, dopo un primo tempo in equilibro. In avvio di ripresa, infatti, i sardi di coach Bucchi hanno preso il largo e nel quarto quarto Christon e compagni non sono più riusciti a ricucire il passivo.

Non sono bastati i 20 punti per Christon, i 13 di Cain, e gli 11 di Radosevic e Macura. Sassari ha prevalso nei rimbalzi, 8 in più di Derthona ma, in particolare, i leoni hanno pagato cara una giornata no da tre: appena 4 triple a bersaglio in tutto il match.

“Complimenti a Sassari per la vittoria, ha giocato meglio di noi nell’arco della gara” ha detto coach Marco Ramondino “da parte nostra ci sono stati tanti errori e sbavature sia quando eravamo avanti sia quando Sassari ha preso un piccolo margine. Oggi non abbiamo avuto la presenza mentale necessaria per essere consistenti per quaranta minuti e quando abbiamo giocato senza controllare l’azione sono stati commessi errori. A livello qualitativo la gara non è stata cattiva ma discontinua, perché abbiamo costruito e sbagliato tanti tiri aperti: sappiamo però che per vincere in trasferta non si può sempre sperare nelle percentuali di tiro ma bisogna scendere in campo con durezza, essere più lucidi nella disciplina difensiva e nelle scelte offensive”.

La cronaca della partita tratta dal sito di Derthona Basket

Avvio di gara fatto di break al PalaSerradimigni: Christon e Harper lanciano la Bertram nei primi minuti, Kruslin e Bendzius – con canestri da fuori – riportano a contatto il Banco di Sardegna. Il Derthona guida nel punteggio sin dalla palla a due, ma il divario tra le due squadre alla prima sirena è minimo (19-20). Il grande equilibrio in campo si mantiene anche per l’intera seconda frazione di una gara fino a questo momento molto tattica: dopo alcune battute condotte da Sassari, le giocate di Christon (14 punti nei primi 20’) riportano avanti la Bertram alla pausa lunga (39-40).

Al rientro dagli spogliatoi l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv, prima che due triple consecutive di Bendzius portino il Banco di Sardegna al +4 (53-49) al 26’. Chessa e Stephens alimentano il parziale e spingono Sassari alla doppia cifra di vantaggio, Christon e Radošević accorciano, ma tre liberi di Dowe allo scadere fissano il punteggio sul 66-56 del 30’. Nell’ultimo periodo alcune giocate in fila di Bendzius mantengono invariate le distanze, prima che nella fase centrale del quarto, sfruttando un calo offensivo avversario, la Bertram torni a contatto (72-67 al 35’). Nel momento di massimo rientro bianconero, le triple ancora di Bendzius e Kruslin chiudono definitivamente la partita, che termina 84-72.

Banco di Sardegna Sassari-Bertram Derthona 84-72

(19-20, 39-40, 66-56)

Tabellini:

Sassari: Pisano, Dowe 15, Kruslin 15, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa 9, Stephens 10, Bendzius 22, Gentile 2, Raspino, Diop 11. All. Bucchi

Derthona: Christon 20, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli 4, Nikolic, Filloy 3, Severini 1, Harper 7, Cain 13, Radošević 11, Macura 11, Filoni ne. All. Ramondino

Foto Ufficio Stampa Derthona Basket