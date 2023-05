Bertram Derthona: via ai playoff in casa contro Trento. Ramondino: “Una delle migliori difese del campionato”

CASALE – Iniziano i playoff della serie A di basket per la Bertram Derthona che al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale sfida Dolomiti Energia Trentino in gara 1. Palla a due alle 18 di questa domenica. “Trento è una squadra estremamente solida, con giocatori che hanno responsabilità diffuse e possono creare dei vantaggi” ha detto coach Ramondino “la Dolomiti Energia ha una delle migliori difese del campionato, è terza per efficienza per punti subiti per possesso e ha avuto un andamento regolare nel corso del campionato: ha chiuso al sesto posto sia il girone di andata che quello di ritorno”.

“Il nostro focus – conclude coach Ramondino – è arrivare quanto più preparati possibile a gara: come squadra e staff serve essere flessibili e leggere la partita per capire quelli che sono gli adeguamenti da fare per il secondo incontro al di là del risultato del primo incontro”. Bertram Derthona comunica che, ad eccezione di Grant Basile, tutti gli atleti sono a disposizione di coach Ramondino.