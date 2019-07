ALESSANDRIA – La Uefa ha autorizzato il Torino a disputare allo stadio Moccagatta di Alessandria il turno preliminare delle qualificazioni alla prossima Europa League previsto il prossimo 25 luglio, contro la vincente tra Debrecen e Kukesì.

Lo stadio Moccagatta è infatti in regola coi paletti imposti dalla organizzazione continentale per le gare internazionali, ma con una eccezione. La Gradinata Nord, infatti, non potrà essere utilizzata perché senza i seggiolini con lo schienale.

Per questo ora la società granata dovrà scegliere se giocare comunque ad Alessandria. L’unica alternativa resta lo stadio Friuli di Udine.