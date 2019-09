OLBIA – Spietata, esperta e ancora imbattuta. L’Alessandria torna dalla Sardegna col sorriso grazie ai tre punti conquistati contro l’Olbia, piegato 3-0 al termine di una gara condotta dai grigi senza particolari rischi, una gran bella prova di maturità per i ragazzi di mister Scazzola che, negli undici iniziali, ha irrobustito ancor di più la mediana gettando subito nella mischia Casarini, all’esordio dal primo minuto, al posto di Chiarello.

Partenza sprint dei grigi che, con la premiata ditta Cambiaso-Arrighini, confezionano il vantaggio immediato. Sul cross da destra dell’ex Savona è imperioso il colpo di testa del bomber che mette subito la sua firma sul match dopo quattro minuti. All’8^ Arrighini sfiora addirittura la doppietta, involandosi verso Van Der Want che però lo ferma in uscita bassa e, con la complicità della difesa sarda, sventa il rischio del raddoppio. L’Olbia non si arrende e prova a reagire ma Valentini non corre particolari pericoli per tutta la prima frazione.

Nel secondo tempo i grigi ripartono forte: al secondo minuto Cambiaso ci mette ancora lo zampino crossando in mezzo e Dalla Bernardina devia nella propria porta la respinta del portiere Van Der Want. L’Alessandria controlla il resto del match e, addirittura, nei minuti di recupero arriva il tris: fallo di La Rosa su Sciacca in area. L’arbitro decreta il rigore e, dal dischetto, Akammadu buca il portiere dei sardi.

I grigi volano a quota 8 in classifica e non vogliono certo smettere di stupire.