AREZZO-ALESSANDRIA 1-1

Marcatori: Eusepi, Gori

AREZZO – Terza partita di fila senza vittoria per i grigi, fermati sull’1-1 dall’Arezzo, al termine di una partita dai due volti. Al monologo grigio del primo tempo è seguita una ripresa più equilibrata. Per i grigi si può parlare di due punti persi, anche alla luce delle occasioni avute e non sfruttate sul finire del match. La squadra di mister Scazzola non si avvicina alla capolista Monza, fermata sull’1-1 qualche ora prima dalla Pianese.

Nel primo tempo lo schieramento a specchio delle due squadre produce una gara con pochi sussulti. L’Alessandria ha però in mano il pallino del gioco, con i padroni di casa più prudenti e chiusi nella propria metà campo.

Al 7^ occasione d’oro per i grigi, sprecata da Cleur, liberato da una splendida giocata di prima tra Eusepi e Pandolfi. Apprezzabile, in particolare, il velo del numero 9. L’australiano, però, spreca tutto calciando alto di sinistro nonostante avesse lo specchio della porta completamente libero. Al 31^ brutta notizia per i grigi: Casarini è costretto a uscire per infortunio, al suo posto Chiarello che, su sponda di Eusepi, ci prova subito ma alza troppo la mira col mancino. Al 44^ arriva il meritato vantaggio grigio. Anche sulla fascia mancina Cambiaso è la solita spina nel fianco per gli avversari. L’esterno guadagna il fondo e crossa per Eusepi che di testa deposita in rete il suo quarto centro stagionale e poi va a festeggiare sotto la curva dei tifosi mandrogni., proprio vicino allo striscione con su scritto “Ciao Leo”, dedicato a Franco Leone, storico tifoso dell’Orso scomparso proprio questo sabato.

La ripresa ricomincia sulla falsa riga del primo tempo. I padroni di casa, però, cambiano modulo e passano al 4-4-2 e, al 59^, arriva la doccia fredda per i grigi: su un passaggio filtrante per Gori Cosenza lascia passare la sfera e proprio Gori trova il gol con un sinistro angolato che fredda Valentini. Gli amaranto raggiungono così il pari nel primo tiro in porta della partita. Rabbiosa la reazione dei grigi: su un cross da desta ci prova Eusepi dentro l’area ma il suo destro violento viene contratto da un difensore.

La squadra di casa, però, cambia atteggiamento e, galvanizzata dal pareggio, si fa più intraprendente. Mister Scazzola corre ai ripari e, al 69^, opera due cambi: dentro Dossena, al posto di Cambiaso e Sartore al posto di Eusepi. Al 71^ gran botta di Chiarello dalla distanza e Pissardo deve volare alla sua destra per deviare la sfera in angolo. Al 77^ squillo di Pandolfi ma il suo colpo di testa in area è troppo centrale e Pissardo para senza problemi. Dalla panchina grigia, poi, si alza Castellano che entra al posto di capitan Gazzi.

Nel finale i grigi schiacciano il piede sull’acceleratore. All’83^ Sartore grazia la difesa toscana dopo una palla persa. Sul calcio d’angolo grande inzuccata di Castellano ma Pissardo si supera e salva il risultato. Nel corner successivo Sciacca coglie la traversa ma in posizione di fuorigioco. In pieno recupero ci prova anche Sartore, ma il suo destro si spegne di poco sul fondo.