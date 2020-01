GENOVA – Giovedì 16 gennaio alle ore 16 il Gruppo viabilità e il Comitato difesa trasporti Valli Stura e Orba hanno indetto un presidio di protesta pacifica davanti alla Prefettura di Genova. Il tutto in concomitanza con l’incontro dei Sindaci delle Valli con il Prefetto per parlare e cercare soluzioni alla difficile situazione del trasporto e della viabilità in e verso la Liguria.

I due gruppi hanno anche attivato una raccolta reclami per il medesimo problemi. La raccolta dei disagi, hanno spiegato gli organizzatori, ha il compito di rafforzare la posizione del Gruppo viabilità e del Comitato difesa trasporti Valli Stura e Orba a supporto delle richieste per una maggiore copertura di trasporti verso la Liguria. Per confermare la propria presenza o chiedere maggiori informazioni gli organizzatori invitano a scrivere a [email protected]