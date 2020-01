ALESSANDRIA – Era il lontano gennaio del 2013 quando Luca Di Masi diventava a tutti gli effetti presidente dell’Alessandria Calcio. Una manna per il mondo pallonaro alessandrino che, dopo l’esperienza Veltroni, rischiava di perdere in un totale anonimato la squadra cittadina. L’arrivo del nuovo patron, tuttavia, è stato foriero di alterne fortune. Culminate con una promozione nella Lega Pro unica nella stagione 2013/’14 e con la vittoria della Coppa Italia di Serie C nell’annata ’17/’18. Ai successi si affiancano, purtroppo, anche alcune delusioni. La più cocente quella del 2016/2017 con i grigi di Braglia lanciati verso una promozione ormai certa in B ma sfumata a pochi metri dal traguardo.

Anche questa stagione doveva essere quella della progettualità e del rilancio. I grigi ai grigi, era stato un po’ il leitmotiv di quest’anno. Ecco allora il ritorno di Fabio Artico in veste di direttore sportivo con Scazzola e il vice Martini alla guida tecnica. L’esperienza del tecnico ex Cuneo, tuttavia, è durata sino alla 19esima giornata culminata con il ko contro il Renate e conseguente esonero. L’ennesimo nell’era Di Masi. In sette anni, infatti, sono stati 11 – prossimamente arriverà il 12esimo per sostituire Scazzola – gli allenatori che si sono alternati sulla panchina dell’Alessandria.

Tutto inizia con la stagione 2013/’14. Alla guida dei grigi c’è Egidio Notaristefano. I risultati stentano ad arrivare così dopo 10 giornate viene sollevato a novembre 2013 dall’incarico chiamando Luca D’Angelo. È lui il mister più longevo sotto la presidenza di Luca Di Masi. E anche l’unico a restare al timone dalla prima all’ultima giornata (’14/’15). Il campionato 2015/’16 vede l’Alessandria iniziare con Giuseppe Scienza. Per lui appena quattro giornate prima dell’esonero e dell’arrivo di Angelo Gregucci che porterà i grigi ai play-off ma soprattutto a quel cammino esaltante in Tim Cup culminato con la semifinale contro il Milan. Poi è stata la volta di Piero Braglia in carico dalla prima alla 35esima giornata con l’esonero causato da un girone di ritorno tutt’altro che all’altezza. Al suo posto Giuseppe Pillon che ha guidato i grigi sino alla finale play-off persa poi in quel di Firenze contro il Parma.

Si arriva così ai tempi più recenti. La parentesi Cristian Stellini – stagione 2017/’18 – durerà sino alla 15esima giornata. Poi sarà la volta di Michele Marcolini concludere il campionato ma soprattutto vincere la Coppa Italia di serie C, la seconda nella storia mandrogna. L’infelice scelta di Gaetano D’Agostino avviene nell’annata ’18/’19 con esonero alla 27esima e l’arrivo di Alberto Colombo che riuscirà a portare ai play-off l’Alessandria senza però troppe fortune. Infine il recente esonero di Scazzola dopo 19 giornate con la squadra affidata al vice Martini. Da vedere ora se sarà proprio l’ex attaccante dei grigi proseguire la stagione sino al termine o se verrà chiamato l’ennesimo traghettatore.