Diretta Sport: su Radio Gold Tv i campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Secondo appuntamento della stagione con Diretta Sport. Dopo l’antipasto di domenica scorsa proprio oggi scattano diversi campionati in provincia e, come sempre, Radio Gold e Radio Gold Tv ve li racconteranno live e con tutte le emozioni in tempo reale. Appuntamento dalle 14.30 circa, anche sul canale 654 del Digitale Terrestre. Il via dalle 14.30.

In Eccellenza si comincia con Castellazzo-Moretta e Acqui-Atletico Torino, due esordi casalinghi per le nostre squadre portacolori. Oggi scatta anche un campionato Promozione che promette spettacolo, con tante alessandrine in campo: subito un big match alla prima giornata con Novese-Valenzana Mado. Daremo anche spazio a Ovadese-Santostefanese, Asca-Cit Turin, Luese Calcio Cristo-San Giacomo Chieri e Pro Villafranca-Arquatese.

In Prima Categoria cominceremo col raccontarvi le emozioni di Capriatese-Spinettese, Fulvius-Calliano e Tassarolo-San Giuliano Nuovo. Nel pre-partita ci collegheremo anche col campo sportivo di Felizzano per lo svelamento ufficiale del murales dedicato a Emanuel Ronzini.

Oggi, infine, si terranno anche diversi match di Coppa Piemonte e noi ci concentreremo in particolare su Mirabello-Polisportiva Frugarolese, Junior Asca-Predosa, Sale-Lobbi, Fortitudo-Fortuna Melior e Bistagno-Bergamasco.

Nel post partita spazio, come sempre, alle interviste ai protagonisti delle squadre oggi scese in campo. Appuntamento alle 14.30 circa su Radio Gold e Radio Gold Tv, perché tutte le squadre sono grandi.